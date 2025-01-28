«Сложно решать задачи»: экс-игрок сборной России уверен, что «Спартак» не отпустит Бабича

Бывший футболист сборной России Максим Деменко предположил, что московский «Спартак» может рассмотреть предложение саудовского клуба по трансферу сербского защитника Срджана Бабича. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но я уверен, что Станкович будет против того, чтобы отпустить Бабича. Тем более, во второй части сезона перед тренером стоит конкретная и очень высокая задача. Без основного защитника «Спартаку» будет сложно ее решать. Это системообразующий игрок», — заявил он.

26 января журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что саудовский клуб готов заплатить за Бабича €10 млн, при этом сам игрок хочет остаться в России. 28 числа стало известно, что агенты игрока намерены обсуждать его уход с руководством клуба.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» выразил сомнение в отъезде ключевого защитника в Саудовскую Аравию.