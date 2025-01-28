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«Сложно решать задачи»: экс-игрок сборной России уверен, что «Спартак» не отпустит Бабича

Экс-игрок Деменко: тренер «Спартака» Станкович будет против ухода Бабича
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Максим Деменко предположил, что московский «Спартак» может рассмотреть предложение саудовского клуба по трансферу сербского защитника Срджана Бабича. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но я уверен, что Станкович будет против того, чтобы отпустить Бабича. Тем более, во второй части сезона перед тренером стоит конкретная и очень высокая задача. Без основного защитника «Спартаку» будет сложно ее решать. Это системообразующий игрок», — заявил он.

26 января журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что саудовский клуб готов заплатить за Бабича €10 млн, при этом сам игрок хочет остаться в России. 28 числа стало известно, что агенты игрока намерены обсуждать его уход с руководством клуба.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» выразил сомнение в отъезде ключевого защитника в Саудовскую Аравию.

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