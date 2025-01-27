Экс-тренер «Спартака» сомневается в отъезде ключевого защитника в Саудовскую Аравию

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник сборной Сербии Срджан Бабич с малой долей вероятности покинет «Спартак» в текущее трансферное окно.

По его мнению, футболист доиграет текущий сезон в столичной команде, после чего может принять предложение из Саудовской Аравии.

«Думаю, что в клубе этот вопрос решат — Станкович и Бабич знают друг друга отлично, оба — профессионалы, способные найти общий язык. Компромисс всегда можно найти. Мне кажется, что Срджан доиграет этот сезон до конца, а летом уедет. Если такое предложение существует, то логично его принять», — заявил Гладилин.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

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