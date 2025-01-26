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«Спартак» может потерять одного из ключевых игроков

Карпов: саудовский клуб предложил €10 млн за защитника «Спартака» Бабича
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич может переехать в Саудовскую Аравию. За футболиста готовы заплатить €10 млн, однако сам игрок хочет остаться в России. Слова агента Бабича Мануэля Стояновича приводит Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

«Саудиты очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали. Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают супер-контракт и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», — заявил представитель футболиста.

18 ноября сообщалось о том, что Бабич получил травму в сборной Сербии.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

Ранее «Динамо» подтвердило, что сбежавший из России футболист вернулся в клуб.

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