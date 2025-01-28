Легенда ЦСКА назвал замену для «Зенита» травмировавшегося Караваева

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» не будет проблем, чтобы заменить защитника Вячеслава Караваева, который из-за тяжелой травмы выбыл до конца сезона.

По его словам, клуб с большой долей вероятности выйдет на трансферный рынок.

«Всегда печально, когда футболист получает тяжелую травму, будь то ахилл или кресты, неважно, все равно тяжело восстанавливаться. Тем более, что Караваев неплохо смотрелся по сезону до поры до времени, пока не пошли какие-то непонятные ошибки, неуверенность. Почему это случилось — не ясно. Закрывать эту позицию пока будет Мантуан, если не будет какого-то нового приобретения. Травма серьезная, скорее всего будут кого-то искать», — заявил Масалитин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Караваев сыграл в 12 матчах, не отметившись забитыми мячами.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее «Зениту» предрекли поражение в чемпионской гонке.