«Зениту» предрекли поражение в чемпионской гонке

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что «Зенит» рискует не выиграть РПЛ в этом году

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» может не получиться выиграть чемпионство в 2025 году.

По его словам, большое обновление состава в текущее трансферное окно может пройти болезненно для команды под руководством Сергея Семака.

«Не думаю, что «Зенит» займет первое место, хотя там и столетие намечается, и трансферы крупные есть. Будет очень сложно пересобирать команду сейчас — дай бог, чтобы они второе-третье место заняли!» — заявил Пономарев.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее экс-защитник ЦСКА назвал тяжелой потерей для «Зенита» травму Вячеслава Караваева.