Агенты ключевого защитника «Спартака» намерены обсудить его уход

Представители сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича намерены обсудить с красно-белыми возможность трансфера футболиста в «Аль-Джазиру». Об этом сообщает Metaratings.ru.

26 января журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что саудовский клуб готов заплатить за Бабича €10 млн, при этом сам игрок хочет остаться в России.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 Бабич принял участие в восьми матчах в составе «Спартака» и записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас. Трудовое соглашение сербского защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €6 млн.

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» выразил сомнение в отъезде ключевого защитника в Саудовскую Аравию.