«Скоро вернемся»: олимпийскую чемпионку Мельникову вернули в международный допинг-пул

Олимпийская чемпионка Игр в Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что ее вернули в международный пул допинг-тестирования. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня Международное антидопинговое агентство меня разбудило. Буквально несколько дней назад меня вернули в международный пул, и вот сегодня я уже сдаю допинг-пробу. Может быть, скоро вернемся и на международную арену», — рассказала Мельникова в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что пост Мельниковой больше не отображается в ее канале.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики отстранила представителей России и Белоруссии, но в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако Олимпиаду в Париже гимнасты пропустили.

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