«Очень строгие правила»: чемпионка ОИ из Канады о допуске российских фигуристов

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном соревновании, канадская фигуристка Меган Дюамель призналась, что ждет конкурентной борьбы от российских фигуристов, которые пройдут квалификацию на зимние Олимпийские игры — 2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я ожидаю, что те фигуристы, которых Россия отправит на Олимпиаду в Италию в 2026 году, в любом случае будут конкурентоспособны. Но ISU выставил очень строгие правила допуска, поэтому даже не знаю, какие фигуристы будут соответствовать этим критериям», — сказала Дюамель.

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске 20 декабря.

Россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее двукратная чемпионка России по фигурному катанию назвала главный страх.