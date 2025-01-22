Агент не исключил переход Неймара в «Зенит»

Агент Барбоза о переходе Неймара в «Зенит»: такой момент нельзя исключать

Португальский агент Паулу Барбоза не исключил того, что бразильский футболист Неймар перейдет в петербургский «Зенит», передает «РБ Спорт».

«Такой вариант нельзя исключать. «Зенит» — один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару. У него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль», — сказал Барбоза.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

Ранее стал известен клуб, в котором Неймар может продолжить карьеру.