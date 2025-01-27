Неймар близок к отъезду из Саудовской Аравии

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар близок к возвращению в бразильский «Сантос», передает Foot Mercato.

Неймар готов отказаться от значительной части зарплаты, чтобы облегчить осуществление трансфера в «Сантос».

Бразильский футболист выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 год.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

Ранее агент не исключил переход Неймара в петербургский «Зенит».