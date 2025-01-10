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«Начал бить с семи лет»: выигравший ЧМ по шахматам россиянин раскрыл, почему сбежал от отца

18-летний чемпион мира по рапиду Мурзин рассказал о побеге от отца из-за побоев
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Владимир Вяткин/РИА Новости

18-летний российский шахматист Володар Мурзин, который выиграл чемпионат мира по рапиду, объяснил, почему он вместе с матерью сбежал от отца, когда ему было 11 лет. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Во всяком случае, меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости (а ей тогда было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей», — рассказал он.

Заключительный тур мирового первенства 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Он стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

Весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Ранее тренера Мурзина обвинили во вредительстве.

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