Руководству футбола Казахстана указали на непоследовательность в отношении Черчесова

Руководство Казахстанской федерации футбола непоследовательно действовало в отношении уволенного с поста главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Насколько я понял, сначала говорили, что результат не так важен, потому что идет перестройка команды. А потом результат все-таки оказался важен. Но я все равно считаю Черчесова специалистом высокого уровня. И, честно, хочется его увидеть не в сборной, а в команде Российской премьер-лиги, и посмотреть, как у него получится. В какой команде бы он ни был, он всегда приносит пользу», — убежден Булыкин.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее была названа причина неудач Черчесова в сборной Казахстана.