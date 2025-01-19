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ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

ЦСКА обыграл «Сибирь» в КХЛ, отыгравшись с 0:2
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 по итогам серии буллитов. Хозяева вышли вперед усилиями канадца Брендана Лайпсика, который оформил дубль. Однако ЦСКА ответил тремя шайбами: отличились Руслан Исхаков, Иван Дроздов и Максим Соркин. В овертайм игру перевел нападающий «Сибири» Павел Гоголев, где команды забить не смогли. В послематчевой серии армейцам удалось реализовать три буллита, а сибирякам — один.

Эта победа стала для ЦСКА второй в 2025 году в семи встречах. После 46 игр коллектив идет вторым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 61 очко. «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции — у них 45 баллов в 46 встречах.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в клубе НХЛ восхитились Александром Овечкиным.

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