ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

ФИФА сообщила о том, что с ЦСКА снят запрет на трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы с московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

27 января нидерландский «Херенвен» получил деньги от ЦСКА, которые московский клуб отправил через экс-армейца Виктора Давилу, за переход нигерийского нападающего Чидеры Эджуке и обратился в ФИФА с просьбой снять московскому клубу запрет на трансферы.

Давила, в свою очередь, был должен клубу за самостоятельный выкуп контракта летом 2024 года.

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) открыто до 21 февраля.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от матча с сербским клубом.