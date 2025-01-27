«Зенит» проиграл два матча за день

«Зенит» проиграл второй товарищеский матч за день на сборах в Катаре

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли два товарищеских матча за день на тренировочном сборе в Катаре.

27 января «сине-бело-голубые» уступили лидеру чемпионата Армении «Ноа» со счетом 1:2. На 30-й минуте с пенальти отличился футболист армянского клуба португалец Гонсалу Грегориу, а на 70-й — бразилец Матеус Баррозо удвоил преимущество «Ноа». Один мяч «Зениту» отыграть удалось: на 75-й минуте отличился Александр Ерохин.

Утром того же дня «Зенит» уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. На голы Николаса Маричаля на 58-й, Даниила Фомина на 70-й и Ярослава Гладышева на 86-й минутах петербуржцы ответили точным ударом Александра Соболева на 80-й минуте.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы.