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Российские футболисты не сыграют на Олимпийском турнире в 2028 году

Сборная России по футболу не поучаствует в молодежном Евро-2027 и Олимпиаде-2028
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fc-ural.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал список участников отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года среди молодежных команд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В их числе не оказалось национальной команды России. Таким образом, россияне пропустят и Олимпийский турнир в 2028 году, так как этот турнир станет отборочным для участия в соревновании.

В число его участников не включена Россия. Соответственно, наша команда, за которую в новом цикле-2025/27 вправе выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2003 года, останется и без первенства континента, и без Олимпиады-2028.

Жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 6 февраля. Отмечается, что Албания и Сербия попали напрямую в финальный этап как страны-хозяйки.

В финальной части турнира, которая состоится летом 2027 года, примут участие 16 команд.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что не против матча сборной России с Малайзией.

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