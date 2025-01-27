Экс-тренер «Спартака» назвал плюсы игры против Малайзии для сборной России

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что из возможного матча сборной России против национальной команды Малайзии можно найти пользу.

«Пока это все на стадии переговоров, вопрос еще не решенный. Вариантов много, здесь все решает руководство федерации, наверняка будет учитываться и мнение тренерского штаба. Цель всегда есть — сборную обязательно надо собирать, матчи могут иметь важное тренировочное значение. Когда вместе собираются лучшие футболисты страны, можно наигрывать любые схемы и сочетания, чем тренер может воспользоваться», — заявил Гладилин.

Малайзия занимает 132-е место в рейтинге Международной федерации футбола, Россия — 34-е.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

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