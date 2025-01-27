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Экс-защитник ЦСКА назвал тяжелой потерей для «Зенита» травму Караваева

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что «Зениту» будет тяжело заменить Караваева
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» будут трудности, чтобы заменить защитника Вячеслава Караваева, который из-за тяжелой травмы выбыл до конца сезона.

По его словам, игра на фланге обороны, где выступает Караваев, несет в себе специфические особенности.

«Фланговый защитник — очень специфическая позиция, так просто заменить Караваева тоже не получится, это тяжелая потеря. Но футбол изменился, крайние нападающие практически исчезли — вообще мало кто из атакующих игроков идет в обводку. У меня такое впечатление, что вот поставь телеграфный столб вместо крайнего защитника, подойдет к нему нападающий, который обязан его обыгрывать — он обыгрывать не будет этот столб, он отдаст передачу назад. Вот в чем беда нашего футбола — нет сильных индивидуальных игроков, которые владеют мячом и обводкой», — заявил Пономарев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Караваев сыграл в 12 матчах, не отметившись забитыми мячами.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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