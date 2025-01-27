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Экс-тренер «Спартака» рассказал, что делать после расставания с Селиховым

Тренер Гладилин заявил, что «Спартаку» не нужно искать замену Селихову
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Александр Ступников/РИА «Новости»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что клубу не нужно искать замену вратарю Александру Салихову, с которым был расторгнут контракт.

По его мнению, красно-белым для выполнения поставленных задач хватит Александра Максименко.

«Не нужно никаких вариантов искать, Максименко справится один — главное, чтобы не было травм. А те вратари, что есть в резерве у «Спартака» на данный момент — у них сильная вратарская школа, их будет достаточно для решения текущих задач», — заявил специалист.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

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