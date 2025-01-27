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«Семаку придется ковыряться»: легенда ЦСКА объяснил, что делать «Зениту» после продажи Клаудиньо

Экс-игрок ЦСКА Пономарев предрек «Зениту» трудности из-за продажи Клаудиньо

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» будут проблемы с тем, чтобы восполнить потерю бразильского полузащитника Клаудиньо.

По его словам, в составе сине-бело-голубых нет игроков, обладающих идентичным функционалом игры.

«Клаудиньо уже никем не заменишь. Может быть либо лучше, либо хуже. Он классно играл, особенно когда был на пике формы и играл на удобной позиции. Его уход — большая потеря для «Зенита». Молодец, что уехал на большие деньги в Эмираты, но Семаку теперь придется ковыряться, чтобы что-то придумать», — заявил Гладилин.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

Ранее экс-защитник ЦСКА назвал тяжелой потерей для «Зенита» травму Вячеслава Караваева.

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