Легенда ЦСКА призвал «Динамо» не наказывать вернувшегося бразильца

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству столичного «Динамо» необходимо постараться сохранить вернувшегося в расположение клуба полузащитника Бителло.

По его мнению, южноамериканец способен помочь бело-голубым в борьбе за самые высокие места.

«Он составит хорошую компанию Тюкавину, он хороший игрок, способный, талантливый. Хорошо, что вернулся. Такие игроки, как Бителло — большая редкость, они креативные, могут необычный пас отдать, тонкий, так что его надо оставлять и давать новый контракт. Не на кого глаз положить у нас в чемпионате — легионеров толковых мало, а наших так вообще нет! Так что возвращение Бителло — позитивный факт, хоть кто-то играть будет, будет на кого посмотреть!», — заявил Пономарев.

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

Бителло перешел в московское «Динамо» в 2023 году и заключил рабочее соглашение до лета 2028 года.

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