Сафонов обратится в суд после того, как приставы выставили его машину на продажу

Адвокат Крючков: Сафонов обратится в суд из-за выставления его машины на продажу

Адвокат российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Андрей Крючков рассказал, что вратарь обжаловал действия судебных приставов, которые выставили на продажу его автомобиль, передает «Матч ТВ».

«У нас приставы выставили на реализацию машину. Мы их действия уже обжаловали в порядке подчиненности. На этой неделе будем в суд обращаться», — сказал Крючков.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее сообщалось, что конкурент Сафонова за место в основном составе «ПСЖ» может покинуть клуб.