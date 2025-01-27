Стала известна неустойка Черчесова за увольнение из сборной Казахстана

Неустойка тренера Станислава Черчесова за увольнение из сборной Казахстана составит €500 тысяч, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Черчесов зарабатывал в сборной Казахстана €1,2 млн в год. Если бы Черчесов доработал до конца конца отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года, то его соглашение могло быть продлено.

Черчесов был уволен с поста наставника сборной Казахстана 27 января.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее руководству футбола Казахстана указали на непоследовательность в отношении Черчесова.