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Бывшего игрока «Ювентуса» обвинили в сексуальном насилии

TVN: экс-полузащитника «Ювентуса» Видаля обвинили в сексуальном насилии

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Daniel Castelo Branco/Global Look Press/Keystone Press Agency

Бывшего полузащитника «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» чилийца Артуро Видаля обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает RT со ссылкой на TVN.

Источник утверждает, что прокуратура начала расследование после получения заявления о предполагаемом сексуальном насилии.

Помимо 37-летнего Видаля, в деле также фигурируют другие игроки его нынешнего клуба — чилийского «Коло-Коло». Предполагается, что преступление было совершено в одном из баров города Сантьяго. Женщина утверждает, что футболисты накачали ее наркотиками и подвергли сексуальному насилию.

Видаль перешел в «Коло-Коло» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Ранее он был известен по выступлениям за итальянские «Интер» и «Ювентус», немецкие «Байер» и «Бавария», а также испанскую «Барселону».

Также в активе футболиста 137 матчей за сборную Чили. За это время ему удалось отличиться 33 раза. В составе национальной команды Видаль два раза выигрывал Кубок Америки — в 2015 и 2016 году.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» пропустит ноябрьские матчи сборной России.

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