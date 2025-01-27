Приставы начали распродавать имущество Матвея Сафонова

Приставы начали распродавать имущество вратаря французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, передает Telegram-канал Sport Baza.

Несмотря на то, что процесс между Сафоновым и его бывшей супругой Анастасией по разделу имущества еще не завершен, приставы занялись реализацией имущества. Сотрудники ФССП выписали постановление о передаче на торги арестованного «Мерседес GLC 300» 2021 года, принадлежащего Сафонову.

В ближайшее время автомобиль могут выставить на торги. Анастасия также претендует на транспортное средство.

Адвокаты спортсмена отметили, что считают действия приставов незаконными.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее долг Сафонова вырос на несколько миллионов рублей за семь месяцев.