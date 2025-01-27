Увольнение Черчесова из сборной Казахстана связали с отсутствием качественных игроков

Российский специалист Станислав Черчесов, уволенный с поста главного тренера сборной Казахстана, вряд ли мог добиться серьезных результатов с теми игроками, которые были в его распоряжении. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший наставник сборной России Борис Игнатьев.

«Конечно, истинный критерий — это результат, и все отталкиваются от результата, который показывает тот или иной специалист. Дело не заладилось, но при этом я не предполагал, что Черчесов может пойти таким путем. Думаю, что результат у Казахстана и раньше был таким. Это не команда, сотканная из больших мастеров, которые могут претендовать на что-то знаковое. Поэтому и он-то, наверное, не очень желал остаться. С таким материалом добиться большого прогресса сложно.

Ничего в этом криминального я не вижу. Думаю, что Стас найдет себе другую команду, другое серьезное пристанище и покажет свое истинное лицо», — считает Игнатьев.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее экс-футболист сборной Казахстана назвал неадекватным увольнение Черчесова.