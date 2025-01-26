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Тарасова призвала лишить лицензии допустившего ошибку в отношении гимнастки врача

Тарасова: у удалившего Крамаренко здоровый мениск врача нужно отобрать лицензию
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала лишить лицензии врача, который по ошибке удалил чемпионке России по художественной гимнастке Лале Крамаренко здоровый мениск. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать лицензию. Даже не представляю, как это возможно! Очень жаль и девочку, и Ирину Александровну, которая вложила в нее все свои знания. Очень жаль, потому что теряется время на восстановление», — заявила Тарасова.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

Спортсменка перенесла операцию в конце июля. Позже Винер рассказала, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь знаменитого футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

Ранее Ирина Винер обвинила российскую гимнастку в предательстве.

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