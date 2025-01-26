Экс-тренер «Спартака» назвал плюс «Зенита»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» есть ресурсы, чтобы заменить защитника Вячеслава Караваева, у которого есть подозрение на разрыв мениска.

По его словам, на правом фланге обороны есть множество игроков, которые способны сыграть не хуже россиянина.

«Там достаточно много ребят, список большой на эту позицию, плюс они постоянно ведут работу на трансферном рынке, у «Зенита» не будет проблем с тем, чтобы найти нового игрока на это место», — заявил Гладилин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Караваев сыграл в 12 матчах, не отметившись забитыми мячами.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее «Спартак» осудили за разрыв контракта с Селиховым.