Экс-футболист сборной Казахстана назвал неадекватным увольнение Черчесова

Футболист Попов об увольнении Черчесова из сборной Казахстана: это неожиданно

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов оценил увольнение тренера Станислава Черчесова с поста тренера казахстанской сборной, отметив, что эта новость стала для него неожиданной, передает «Чемпионат».

«Неожиданно. Это неадекватная оценка ситуации. Черчесова нужно было увольнять либо сразу после матчей Казахстана в Лиге наций, либо после назначения президента Федерации футбола Казахстана», — сказал Попов.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов пожелал трех вещей в 2025 году.