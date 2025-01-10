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«Извините за нескромность»: Черчесов высказался о ситуации в сборной Казахстана

Черчесов заявил, что не переживает из-за негатива вокруг сборной Казахстана
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Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что не переживает из-за сильного негатива вокруг казахстанской национальной команды по причине неудовлетворительных результатов. Его слова приводит «Спорт Шредингера».

«Я лично не переживаю. Тренер не имеет права переживать. До моего прихода сборная проиграла пять игр, причем не Норвегии, а Люксембургу, Азербайджану и Армении. Извините за нескромность, столько титулов иметь — это не значит, что ты хочешь проигрывать», — заявил Черчесов.

Также он отметил, что сборная находится в переходной стадии.

«Определенный этап сборная прошла. Невозможно жить прошлым. Везде бывает смена поколений. И это переходный период, в который я попал», — добавил специалист.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций: дважды уступила Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:2, 0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0, а во второй их встрече проиграл 0:5. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов пожелал трех вещей в 2025 году.

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