Черчесовым интересуется иранский футбольный клуб

Иранский футбольный клуб «Персеполис» заявил, что с их стороны был интерес к российскому тренеру Станиславу Черчесову, передает Sport24.

«Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — заявили в «Персеполисе».

Сейчас Черчесов возглавляет сборную Казахстана.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее стала известна судьба Черчесова в сборной Казахстана.