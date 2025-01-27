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Акинфеев: после чемпионата мира в России моя жизнь превратилась в ад

Вратарь Акинфеев: я ненавижу свою популярность
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РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в передаче «Шоу Воли» рассказал, что после чемпионата мира 2018 года, который прошел в России, его жизнь превратилась в ад.

«Как я отношусь к тому, что моя нога стала отдельной легендой? Я ненавижу свою популярность. До 2018 года я чувствовал себя хорошо. А в магазинах, на заправках мог проскальзывать незамеченным. Но после 2018‑го все превратилось в ад», — сказал Акинфеев.

В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Сборная России одержала яркую победу над Испанией в 1/8 финала (1:1, по пенальти 4:3). Решающий пенальти в матче с Испанией Акинфеев отбил ногой. В четвертьфинале россияне в серии пенальти уступили хорватам, которые дошли до финала, где уступили Франции (2:4).

В составе сборной России Акинфеев также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии.

Ранее Акинфеев записал видеообращение к фанатам.

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