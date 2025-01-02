Акинфеев записал видеообращение к фанатам

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале записал видеосообщение, в котором поздравил болельщиков с Новым годом.

«Надеюсь, что в новом году мы с вами будем чаще встречаться и наша с вами дружба будет только крепчать. Пусть в вашей жизни царит гармония, любовь, хорошее настроение, ну и побольше всем нам удачи. С Новым годом! ЦСКА всегда будет первым!» — сказал голкипер.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. После 15 туров в Российской премьер-лиге армейский клуб идет на шестой позиции, имея в активе 27 очков и на 10 баллов отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Акинфеев заявил, что не хочет разбираться в молодежном сленге.