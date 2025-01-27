Футболист «Динамо» Лещук о городах США: не помню, чтобы в Москве было грязно

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что в городах США слишком грязно, передают «Известия».

«С российскими городами я вообще не сравниваю города США. Не помню, когда у нас в стране, по крайней мере в Москве, было грязно. Не помню, чтобы в центре города горы мусора. У нас за этим следят», — сказал Лещук.

2 декабря 2024 года московский клуб сыграл вничью с результатом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 22-й минуте матча отличился казахский нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На последней, 96-й минуте матча игру для «Динамо» спас пришедший в чужую штрафную на угловой Лещук, который переправил мяч в ворота.

Лещук стал первым вратарем за 23 года, кто смог забить гол в высшем футбольном российском дивизионе. До этого, 22 сентября 2001 года, вратарь «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов реализовал пенальти в матче с «Факелом».

Рнаее Лещук рассказал об отношении к русским в США.