Вратарь «Динамо» рассказал об отношении к русским в США

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что не заметил плохого отношения к русским в США во время своего отпуска, передает «РБ Спорт».

«Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в «Динамо», а он сказал мне, что за «Динамо» играет мексиканец Чавес. Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого», — сказал Лещук.

2 декабря 2024 года московский клуб сыграл вничью с результатом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 22-й минуте матча отличился казахский нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На последней, 96-й минуте матча игру для «Динамо» спас пришедший в чужую штрафную на угловой Лещук, который переправил мяч в ворота.

Лещук стал первым вратарем за 23 года, кто смог забить гол в высшем футбольном российском дивизионе. До этого, 22 сентября 2001 года, вратарь «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов реализовал пенальти в матче с «Факелом».

Ранее Лещук назвал «Динамо» народной командой.