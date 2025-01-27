«Барселона» уничтожила «Валенсию» в матче чемпионата Испании

«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

Вопросы о победителе «Барселона» сняла еще в первом тайме, забив пять безответных мячей: на 3-й минуте отличился Френки де Йонг, на 8-й — Ферран Торрес, на 14-й — Рафинья, а на 24-й и 45+4-й Фермин Лопес оформил дубль. В начале второй половины один гол смог отыграть форвард «Валенсии» Уго Дуро на 59-й минуте. Несмотря на это, каталонцам удалось выиграть и второй тайм: на 66-й минуте отличился вышедший на замену Роберт Левандовски, а на 75-й — защитник «Валенсии» Сезар Таррега срезал мяч в свои ворота.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на третьем месте — у них 42 очка. Впереди находятся два мадридских клуба — лидирует «Реал» с 49 баллами, а у «Атлетико» — 45 баллов. «Валенсия» находится в зоне вылета: у коллектива 16 очков и 19-е место.

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