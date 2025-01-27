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Итальянский специалист установил уникальное достижение

Тренер «Интера» Индзаги быстрее всех в истории выиграл 200 матчей в Серии А
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Antonio Calanni/AP

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги быстрее всех в истории выиграл 200 матчей в чемпионате страны. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Opta Sport.

Чтобы достичь подобного результата, 48-летнему наставнику потребовалось 332 матча. Предыдущее достижение принадлежало Массимилиано Аллегри: у руля «Ювентуса» и «Милана» он одержал 200 побед за 338 встреч.

26 января «Интер» разгромил «Лечче» в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 4:0. Авторами голов стали Давиде Фраттези, Лаутаро Мартинес, Дензел Дюмфрис и Мехди Тареми (с пенальти).

В турнирной таблице национального чемпионата «Интер» занимает второе место, имея в активе 50 очков после 21 встречи. У лидирующего «Наполи» 53 балла, но неаполитанцы провели на один матч больше.

Ранее «Барселона» разгромила «Реал» в Суперкубке Испании.

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