Гол украинского форварда принес «Роме» победу в матче чемпионата Италии

«Рома» обыграла «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча, проходившая на стадионе «Блуэнерджи» в городе Удине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 38-й минуте форвард «Удинезе» Лоренцо Лукка открыл счет, однако на 50-й минуте хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти и восстановил равновесие. Победу римлянам принес украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик — он реализовал еще один 11-метровый на 64-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место с 30 очками, «Удинезе» — 11-е с 26 баллами.

В следующем туре «Рома» сыграет с «Наполи» на своем поле. Встреча состоится 2 февраля. Начало запланировано на 22:45 по московскому времени. «Удинезе» сразится с «Венецией» на домашнем стадионе 1 февраля.

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