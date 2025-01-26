Российская команда Team Spirit выиграла международный турнир по Counter-Strike

Российская команда Team Spirit выиграла международный турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2, который состоялся в Копенгагене (Дания).

В решающем матче коллектив обыграл Eternal Fire из Турции со счетом 3:1 (14:16 — на Anubis, 13:6 — на Nuke, 13:3 — на Dust2, 13:8 — на Mirage). Победители турнира получили $288125.

В состав команды входят Борис «magixx» Воробьев, Мирослав «zont1x» Плахотя, Леонид «chopper» Вишняков (капитан), Данил «donk» Крышковец и Дмитрий «shiro» Соколов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в июле 2024 года объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее российская команда выиграла чемпионат мира по Counter Strike 2.