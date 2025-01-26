Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заслуженный тренер России объяснил победу Синнера на Аustralian Open

Тренер Абашкин назвал заслуженной победу Синнера на АО-2025
close
Tingshu Wang/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Янник Синнер заслуженно обыграл Александра Зверева в финале Аustralian Open.

По его словам, за итальянца сыграл победный опыт турниров серии «Большого шлема».

«Я больше рассчитывал на Янника Синнера, он более сильный игрок в сравнении с Александром Зверевым. Зверев подошел к финалу без побед на турнирах серии «Большого шлема», для него это определенный психологический порог, барьер. Синнер ненамного, но все же более высокого уровня и класса игрок, у него есть опыт побед на «Шлемах», так что исход финала меня не удивил. Другое дело, что я рассчитывал на более серьезное сопротивление со стороны Зверева, что у него будут хоть какие-то шансы на победу, но их не оказалось», — заявил Абашкин.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Александру Звереву напомнили о домашнем насилии после поражения на AO-2025.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами