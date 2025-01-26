Заслуженный тренер России объяснил победу Синнера на Аustralian Open

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Янник Синнер заслуженно обыграл Александра Зверева в финале Аustralian Open.

По его словам, за итальянца сыграл победный опыт турниров серии «Большого шлема».

«Я больше рассчитывал на Янника Синнера, он более сильный игрок в сравнении с Александром Зверевым. Зверев подошел к финалу без побед на турнирах серии «Большого шлема», для него это определенный психологический порог, барьер. Синнер ненамного, но все же более высокого уровня и класса игрок, у него есть опыт побед на «Шлемах», так что исход финала меня не удивил. Другое дело, что я рассчитывал на более серьезное сопротивление со стороны Зверева, что у него будут хоть какие-то шансы на победу, но их не оказалось», — заявил Абашкин.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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