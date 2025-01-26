Бразильский футболист попрощался с «Зенитом»

Бразильский нападающий «Зенита» Артур выступил обратился к клубу перед уходом возвращением на родину. Футболист продолжит карьеру в «Ботафого». Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Я безмерно благодарен всем, кто является частью этого клуба. Товарищи, комитет, руководство. Мы проделали хорошую работу. Удачи в будущем, «Зенит». Моя поддержка всегда будет с вами. Спасибо!» — заявил Артур.

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за €15 млн. В текущем сезоне нападающий провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего на его счету 36 поединков во всех турнирах, где он записал на свой счет семь голов и шесть ассистов.

Артур стал участником трансферной сделки между «Зенитом» и «Ботафого». В российский клуб отправится бразильский игрок Луис Энрике, «Зенит» уже объявил о подписании игрока. Также «Зенит» отдает «Ботафого» Вендела, однако этот футболист доиграет сезон-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) и только после этого отправится в Бразилию.

Ранее в «Зените» раскрыли, как новичок усилит команду.