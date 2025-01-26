Экс-тренер «Спартака» рассказал, как «Зениту» справиться с уходом Клаудиньо

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» не возникнет проблем с тем, чтобы восполнить потерю бразильского полузащитника Клаудиньо.

По его словам, в составе сине-бело-голубых есть множество игроков, способных закрыть позицию в середине поля.

«У «Зенита» достаточно квалифицированных футболистов, которые есть и сейчас в обойме. У Семака не будет проблем с тем, чтобы найти замену Клаудиньо — времени предостаточно, петербуржцы возьмут на трансферном рынке такого футболиста, который полностью будет им подходить для игры на данной позиции», — заявил Гладилин.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

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