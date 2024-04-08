Названы лучшие матчи Акинфеева за карьеру

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал три лучших матча голкипера красно-синих и национальной команды Игоря Акинфеева. В комментарии Legalbet он включил в их число игру 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против сборной Испании, где Акинфеев в серии послематчевых пенальти отбил два удара и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

«Финал Кубка УЕФА в Лиссабоне (ЦСКА победил «Спортинг 3:1 — «Газета.Ru»), победа над «Рубином» (1:0) в чемпионате России в сезоне-2015/2016, когда чемпионами стали. Там получился сумасшедший сейв! Казанцы могли в конце сравнять, но Игорь сотворил шедевр. И, конечно, матч против сборной Испании на чемпионате мира в России», — сказал Алдонин.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Со сборной России Акинфеев выиграл бронзу Евро-2008, а на домашнем чемпионате мира — 2018, где он был капитаном команды, дошел с ней до четвертьфинала.

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