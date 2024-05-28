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Олимпийская чемпионка рассказала о домогательствах тренера

Олимпийская чемпионка по гимнастке Мамун рассказала о домогательствах тренера

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро — 2016 и семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью на YouTube-канале «Витя Кравченко» рассказала, как ее домогался тренер.

Гимнастка рассказала, что тренировалась у мужчины. Мамун вспомнила, как она и еще несколько девочек ходили с ним в кино, и мужчина мог положить руку на коленку сидящей рядом спортсменке.

«Он делал разные вещи, но до самого ужасного в моем случае не дошло. Эти сажания на колени, массаж ног, который происходит уже выше допустимого. Меня всю парализовало. Я понимала, что это неправильно, мне некомфортно, но сделать ничего не могла», — рассказала Мамун.

Мамун — четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырехкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира. О завершении профессиональной карьеры гимнастка объявила 4 ноября 2017 года.

Мамун замужем за пловцом Александром Сухоруковым. Они воспитывают сына Льва.

Ранее Мамун заявила о желании сняться в супергеройском кино.

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