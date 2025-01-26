«Динамо» подтвердило, что сбежавший из России футболист вернулся в клуб

Московское «Динамо» в официальном Telegram-канале подтвердило, что бразильский полузащитник Бителло приехал в расположение клуба.

Бителло присоединился к команде на сборе в Катаре и приступил к тренировкам.

По информации Telegram-канала Mash, главным аргументом для Бителло, не собиравшегося возвращаться в состав команды, послужило то, что «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что московская команда не дает согласие на переговоры с игроком. Именно после этого письма Бителло вышел на связь со столичной командой. Об этом писало издание «Спорт-Экспресс».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

Бителло перешел в московское «Динамо» в 2023 году и заключил рабочее соглашение до лета 2028 года.

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