«Австралия верит Оле и Бренде»: Звереву напомнили о домашнем насилии после поражения на AO

Перед церемонией награждения на Australian Open болельщики осудили Александра Зверева, напомнив ему про обвинения в домашнем насилии.

»Австралия верит Оле и Бренде», — кричали они с трибун.

Бывшая девушка спортсмена Бренда Патеа обвинила теннисиста в насилии, заявив, что тот напал на нее в 2020 году. Изначально суд назначил Звереву штраф в размере €450 тыс., однако теннисист не согласился с подобным решением и подал апелляцию, которая была удовлетворена.

Сообщается, что адвокаты теннисиста доказали, что он не применял насилие, его бывшая возлюбленная не обращалась к врачам, а сразу после произошедшего совершила онлайн-покупки с использованием карты спортсмена.

Зверев и Патеа имеют общую дочь, которая родилась в мае 2021 года.

В 2020 году в домашнем насилии Зверева обвиняла еще одна бывшая девушка — Ольга Шарыпова. Она рассказала правоохранителям, что Зверев избивал ее в 2019 году во время турнира в Шанхае. Сам Зверев отверг все обвинения в нанесении побоев. 1 ноября 2023 года немецкое издание Bild сообщило, что Зверев был оштрафован на €450 тысяч за избиение Шарыповой.

В финале турнира Зверев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах — 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Ранее американского тренера отстранили от работы на ОИ из-за обвинения в сексуальном насилии.