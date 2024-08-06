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Американского тренера отстранили от работы на ОИ из-за обвинения в сексуальном насилии

Тренера Рейдера отстранили от работы на ОИ из-за обвинения в сексуальном насилии

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Gianluca Vannicelli/IPA Sport/Global Look Press

Американского тренера по легкой атлетике Рана Рейдера, который является личным тренером канадского легкоатлета Андре Де Грасса и итальянца Марселя Джейкобса, отстранили от работы на Олимпиаде из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщил журналист Девин Эру в соцсети X (ранее Twitter).

«В ходе обсуждения с Athletics Canada было решено, что его аккредитация будет отозвана», — рассказал Эру.

Федерация легкой атлетики США сообщила, что за последнее время на Рейдера пожаловались три спортсменки из американской Флориды, которые обвинили специалиста в насилии.

Ранее отец хорватской дзюдоистки Барбары Матич, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был задержан в столице Франции по подозрению в сексуальном насилии.

24-летняя волонтер заявила, что мужчина насильно поцеловал ее в губы, когда его дочь выиграла схватку в четвертьфинале олимпийского турнира. Матич выиграла Олимпиаду в категории до 70 кг.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев резко отреагировал на вопрос о домашнем насилии.

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