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Первая ракетка мира отдаст кубок Australian Open родителям

Теннисист Синнер передаст трофей Australian Open родителям на хранение
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Tingshu Wang/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после победы над немцем Александром Зверевым признался, что отдаст трофей родителям. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Моя квартира в Монако довольно маленькая, я буду хранить Кубок в доме родителей в Италии», — сказал Синнер.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету Синнера также победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США в 2024 году, он — победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 19 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

Синнер встречается с российской теннисисткой Анной Калинской.

Ранее Федерация тенниса Австралии призвала игроков бойкотировать турниры в России.

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