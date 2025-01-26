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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола хочет выучить русский язык из-за новичка

Тренер «Ман Сити» Гвардиола: придется выучить русский для общения с Хусановым
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Carl Recine/Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что ему придется заняться изучением нового языка, чтобы общаться с новичком «горожан» узбекистанским защитником Абдукодиром Хусановым. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Ну, мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним… Он не говорит по-английски!» — заявил он.

15 января «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:1.

20-летний Хусанов появился в стартовом составе и уже на 3-й минуте встречи допустил ошибку, которой воспользовались игроки «Челси» — отличился Чуквунонсо Мадуэке. На 42-й минуте защитник «горожан» Йошко Гвардиол счет сравнял, а во второй половине встречи сначала норвежец Эрлинг Холанд забил на 68-й минуте, а затем ассистировал Филу Фодену, который отличился на 87-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» обогнал «Челси» и поднялся на четвертое место — теперь в активе коллектива Гвардиолы 41 балл после 23 встреч. «Синие» идут шестыми с 40 очками.

Ранее в «Манчестер Сити» оценили дебют узбекистанского футболиста.

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