Экс-тренер «Спартака» объяснил, чего ждать от зимнего трансферного окна

Тренер Гладилин заявил, что в зимнее окно трансферов не будет громких сделок

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в зимнее окно переходов не стоит ждать больших трансферов.

По его словам, почти все команды перешли в режим сбережения средств.

«Команды стали грамотнее распоряжаться имеющимися средствами, все стараются экономить. Это правильно, потому что еврокубков нет, а брать дорогостоящего игрока, чтобы просто усилиться для РПЛ, смысла нет. Надо исходить из тех ресурсов, которые есть, не тратя больших денег. Нет еврокубков — нет резона больших трат», — заявил Гладилин.

Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-лиге (РПЛ) открыто до 21 февраля.

В статусе лидера чемпионата страны 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее легенда ЦСКА предрек спокойное трансферное окно в РПЛ.